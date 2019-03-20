РИАМО - 20 мар. Власти Украины утвердили дополнительные персональные санкции в отношении России, всего в санкционном списке значатся 848 человек и 294 юридических лица, сообщает в среду РИА Новости.

«Под санкции попали российские компании, бизнесмены, политики, депутаты и работники силовых структур, которые, как утверждают в Киеве, якобы были причастны к инциденту в Керченском проливе, участвовали в строительстве Крымского моста, а также в проведении выборов в самопровозглашенных республиках Донбасса», - говорится в материале.

Также ограничения распространили на тех, кого власти Украины считают виновными в нарушении законов о въезде в Крым, распространении «издательской продукции антиукраинского содержания» и «незаконном получении музейного собрания».

«Кроме того, санкции применены к руководителям Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и депутатам Государственной думы. СНБО (Совет национальной безопасности и обороны – ред.) Украины также ввел ограничительные мероприятия в отношении отдельных физических и юридических лиц, в отношении которых применили санкции ЕС, США и Канада», — отметили в пресс-службе СНБО.

Ранее из-за инцидента в Керченском проливе Евросоюз продлил на полгода санкции в отношении нескольких россиян. США и Канада также ввели новые санкции против России. Под ограничения США попали шесть физических лиц и восемь юридических. Евросоюз ввел санкции против восьми человек. Самым большим получился черный список у Канады: 114 физлиц и 15 предприятий.

Пятого ноября 2018 года три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали. В итоге корабли были со стрельбой задержаны, все 24 члена экипажей арестованы.