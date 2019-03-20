РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 мар. В подмосковном Подольске с 26 по 29 марта проведут акцию «Стань донором крови» среди студентов и активистов горокруга, принять участие смогут все желающие, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи городского округа Подольск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Комитет по делам молодежи администрации городского округа Подольск проводит с 26 по 29 марта 2019 года городскую молодежную акцию «Стань донором крови». Студентов и активистов в возрасте старше 18 лет, желающих принять участие в городской акции, ждут 26, 27, 28 и 29 марта с 08:00 до 11:00 в Подольской станции переливания крови (улица Кирова, дом №9)», – говорится в сообщении.

Участникам акции с собой необходимо иметь паспорт. Подробности о том, кто может стать донором, все желающие могут узнать на сайте станции переливания крови.