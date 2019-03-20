РИАМО – 20 мар. Президент России Владимир Путин поддержал идею расширить действие «ипотечных каникул» на уже действующие кредитные договоры, такую позицию разделяет и Центробанк России, сообщает ТАСС.

«Люди восприняли это (предложение об «ипотечных каникулах» – ред.) так, что эти «каникулы» будут распространяться на все выданные, в том числе и ранее, ипотечные кредиты. Но, как говорят, слово не воробей, вылетит – не поймаешь. Я вас прошу исполнить именно в таком виде», – сказал Путин в ходе совещания правительства.

Он отметил, что это нужно «сделать в порядке исключения». По его словам, эту позицию разделяет и Центробанк России.

Президент выразил уверенность, что депутаты Госдумы поддержат его предложение.

В конце февраля Путин поручил подготовить поправки в законодательство, предусматривающие предоставление «ипотечных каникул» для россиян, которые попали в трудную жизненную ситуацию.

Меры включают в себя отсрочку погашения основного долга и уплаты процентов по жилищным займам и запрет для кредиторов взыскивать долги.