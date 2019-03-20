РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 20 мар. В подмосковном Красногорске по просьбе жителя устранили подтопление автомобильной дороги, которое произошло в результате паводка, сообщается на портале «Добродел».

Пользователь сообщил, что из-за активного таяния снега оказалась подтоплена дорога, соединяющая Ильинское шоссе и госпиталь имени Вишневского.

«Проведено комиссионное обследование указанной автомобильной дороги, в результате которого установлено, что подтопление произошло в результате паводка. Работы по устранению подтопления выполнены», – сказал начальник Истринского регионального управления автомобильных дорог «Мосавтодор» Эдуард Дмитрив.

Он добавил, что дорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор».