РИАМО - 20 мар. Карантин по бешенству животных сняли на ряде территорий Можайского городского округа, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Отменить с даты подписания (20 марта 2019 года – ред.) настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области от 28 января 2019 года, и признать благополучными по бешенству животных следующие территории Московской области: деревня Волосково Можайского городского округа», – говорится в документе.

Кроме того, карантин снят на территории от северной границы деревни Липки до восточной границы деревни Ваулино, далее на запад вдоль границы Можайского округа до южной границы деревни Ивакино и далее до северной границы деревни Липовка.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.