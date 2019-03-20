РИАМО – 20 мар. Лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров объявил о прощальном туре коллектива в 2019 году, сообщает Газета.ru.

«Между сложными вещами, я скажу, как не юнец, – этот тур будет прощальным, вот и сказочке конец», – написал музыкант в стихотворной форме в своем Instagram.

При этом Шнуров не отрицает, что группа сможет вновь поехать с концертами по городам, однако это произойдет не скоро.

В конце февраля Шнуров вошел в состав совета комитета Госдумы по культуре, как и писатель Евгений Водолазкин, гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный и митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Группа «Ленинград» была образована в 1997 году в Санкт-Петербурге.