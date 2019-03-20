РИАМО – 20 мар. Посла Чехии Витезслава Пивоньку вызвали в МИД России для беседы, в ходе которой ему было сделано представление, сообщает Газета.ru.

Вызов связан с «ненормальной ситуацией» вокруг ряда объектов недвижимости в Праге, используемых российской стороной.

«Главе дипломатической миссии Чехии было сделано представление в связи с активно нагнетаемой в этой стране нездоровой атмосферой вокруг данного сюжета», – говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, чешскую сторону в ходе беседы призвали к сдержанности и выработке сбалансированных решений в рамках переговоров.

Ранее чешские СМИ сообщали, что российское посольство в Праге за наличные сдает в аренду порядка 200 квартир в четырех домах.