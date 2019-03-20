РИАМО – 20 мар. В управе района Москвы Тропарево-Никулино прошли обыски, по предварительной информации, они связаны с хищением 100 миллионов рублей, по факту хищения к силовикам обратились представители столичных властей, сообщает в среду ТАСС.

«В управе столичного района Тропарево-Никулино прошли обыски, которые могут быть связаны с хищением 100 миллионов рублей. Правоохранительные органы во время следственных действий изъяли соответствующую документацию», – сообщил агентству источник в правоохранительных органах.

К силовикам по факту хищения обратились представители правительства Москвы.

При этом агентство не располагает официальной информацией от правоохранительных органов.