РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 мар. Региональный оператор ООО «МСК-НТ» в Чеховском кластере увеличил темпы договорной работы с юридическими лицами, в подмосковном Подольске с организациями разной формы собственности и управляющими компаниями заключили 1300 договоров, это больше, чем в других муниципалитетах, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник регоператора.

В администрации городского округа Серпухов состоялась встреча руководителей регионального оператора в Чеховском кластере с УК горокруга. Новый директор Чеховского филиала ООО «МСК-НТ» Елена Ведерникова и заместитель директора Александр Гаврилица рассказали о договорной работе, которая ведется в компании, порядке заключения договоров с юридическими лицами для получения коммунальной услуги по обращению с ТКО и ответили на многочисленные вопросы.

«Подольск лидирует по заключению договоров. Рабочий процесс по заключению договоров и увеличению объемов работы регионального оператора в Чеховском кластере набирает обороты. В Подольске с бюджетными организациями, управляющими кампаниями и юридическими лицами заключили 1300 договоров по вывозу ТКО, в Чехове подготовили и подписали 757 договоров», – сказал сотрудник регоператора.

В городских округах Серпухов, Протвино, Пущино заключили 752 договора услуг, из них 106 – с управляющими компаниями, 217 – с бюджетными организациями и 219 – с юридическими лицами. В обработке находятся еще 648 заявок. До 25 марта в городском округе подпишут еще 80 договоров.

Для заключения договора по обращению с ТКО юридическим лицам необходимо обращаться в офис компании, который в Подольске находятся на улице Ленина, дом №97.