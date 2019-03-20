РИАМО – 20 мар. Президент РФ Владимир Путин в среду провел встречу с представителями британского бизнеса и пригласил предпринимателей принять участие в работе в рамках национальных проектов, сообщается на сайте kp.ru.

«В рамках национальных проектов в России планируется вложить сотни миллиардов долларов в развитие наиболее важных секторов экономики и социальной сферы», – сказал Путин.

Он добавил, что в этом направлении британские компании могли бы принять участие в этой работе, так как «рынок достаточно большой».

По словам президента, реализация нацпроектов повлияет на активный рост всего государства и даст возможность для роста бизнеса, включая британский.

Кроме того, российский лидер пригласил британских бизнесменов поучаствовать в деятельности Петербургского международного экономического форума 6-8 июня.

Путин выразил благодарность руководителю ВР Роберту Дадли за предложение организовать такую встречу.

В 2018 году президент РФ подписал указ, в котором поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого разработают национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития: здравоохранение, образование, жилье, экология, автодороги, рынок труда, наука, цифровая экономика, культура, малый бизнес, сотрудничество и экспорт, магистральная инфраструктура.