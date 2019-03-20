РИАМО – 20 мар. С мая 2019 года в Россию перестанут поставлять три японских препарата, которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, сообщает в среду Газета.ru.

Соответствующая информация опубликована на сайте Росздравнадзора.

«Производитель (японская компания Takeda – ред.) обусловил решение пересмотром продуктового портфеля, а также необходимостью переоснащения производства для выпуска других препаратов», – говорится в сообщении.

В частности, прекратятся поставки кардиологических таблеток «Атенолол Никомед», антидепрессанта «Амитриптилин Никомед» и противопротозойного средства «Метронидазол Никомед». До апреля 2019 года препараты в Россию будут поставлять.