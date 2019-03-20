РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 мар. В деревне Ордынцы подмосковного Подольска пожарные ликвидировали возгорание в автомобиле Chevrolet Cruze в среду, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

Как отмечается на сайте Главного управления МЧС России по Московкой области, сообщение о возгорании автомобиля в деревне Ордынцы поступило в среду, 20 марта, в 12:26.

«На улице Садовая горел автомобиль Chevrolet Cruze. Возгорание ликвидировали в 13:00. В результате пожара никто не пострадал», – сказал сотрудник.

Всего в тушении принимали участие две единицы техники и семь человек.