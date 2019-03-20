РИАМО – 20 мар. Американская компания Apple представила обновленную версию популярных беспроводных наушников AirPods, сообщается на сайте kp.ru.

«Новые наушники работают в полтора раза дольше по сравнению с прошлым вариантом. Кроме того, AirPods выпускаются с новым чехлом, который содержит беспроводную зарядку», – отмечается в материале.

О том, сколько зарядки осталось, сообщит установленный на передней стороне чехла светодиодный индикатор. Новая версия наушников имеет функцию голосового управления.

Беспроводный зарядный чехол Qi также могут приобрести те, у кого уже есть AirPods. По информации Apple, обновленные чехлы увеличивают время автономной работы наушников больше чем на сутки.

AirPods 2 поставляется на рынок в двух вариантах: с чехлом с поддержкой беспроводной зарядки и в чехле без таковой.

Цена новых AirPods с беспроводной зарядкой в России составит 16 990 рублей, со стандартным чехлом – 13 990 рублей.