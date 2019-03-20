РИАМО - 20 мар. Сервис «Яндекс.Еда» запустил пилотный проект по доставке продуктов питания и бытовых товаров, пока услуга доступна только жителям Бабушкинского района Москвы, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы сервиса.

«Мы продолжаем пробовать новые ниши в доставке. В марте мы запустили новый пилотный проект – доставка продуктов питания и бытовых товаров. Сейчас заказать продукты через «Яндекс.Еду» могут жители Бабушкинского района. Детали пока не раскрываем», – сказал собеседник агентства.

Он также напомнил, что «Яндекс.Еда» первыми предложили доставку продуктов с рынка, который расположен на территории фудмолла «Депо. Москва».

«Яндекс.Еда» – это сервис для заказа готовых блюд домой или в офис из ближайших кафе и ресторанов. Появился в феврале 2018 года после покупки компании Foodfox. Позже к нему присоединился еще один сервис доставки – Uber Eats. Сегодня к «Яндекс.Еде» подключилось уже более 8 тысяч ресторанов, а за декабрь 2018 года было выполнено более 1 миллиона заказов.