РИАМО – 20 мар. Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил разработанный Минтрансом долгосрочный план развития РЖД до 2025 года, передает Федеральное агентство новостей.

Главные задачи программы – развитие обслуживания грузовых перевозок, зарубежной деятельности РЖД, скоростного движения, а также обновление железнодорожного парка, внедрение экологических технологий и повышение уровня безопасности.

«Предполагается, что в результате реализации программы провозная способность БАМа и Транссиба увеличится к 2024 году до 180 миллионов тонн, а пропускная способность вырастет в четыре раза. Это позволит, в частности, сократить время перевозки грузов с Дальнего Востока в европейскую часть России», – говорится в сообщении.

Также планируются повышение уровня экономической связности территории России посредством расширения и модернизации железнодорожной инфраструктуры, расширение сети скоростных и высокоскоростных перевозок.

Программа, наряду с планами и проектами по развитию инфраструктуры, имеет разделы по цифровизации, совершенствованию техники и технологий, внедрению инноваций.