РИАМО (КОРОЛЕВ) – 20 мар. Большинство вопросов на приеме руководителя городской администрации Юрия Копцика в подмосковном Королеве касались вопросов жилья, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В среду в Королеве прошел очередной личный прием жителей города руководителем городской администрации Юрием Копциком.

«Многие вопросы касались улучшения жилищных условий, расселения ветхого фонда, получения социального жилья. По каждому вопросу даны поручения заместителям, особо сложные вопросы проконтролирую лично, в частности, улучшение условий жизни семьи, в которой воспитывается ребенок-инвалид», – сказал Копцик.

Жители также обращались с предложениями создать в городе развивающий космический центр для детей и молодежи, с вопросами благоустройства в городе. На прием пришли более 20 человек.