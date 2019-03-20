РИАМО - 20 мар. Строительство общеобразовательной школы начали в Западном микрорайоне поселка Тучково Рузского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Новое учебное заведение общей площадью 10,9 тысячи квадратных метров рассчитано на 550 учащихся», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Проектом предусмотрено строительство трехэтажного здания, в котором разместятся учебные классы, лаборатории и мастерские, столовая с обеденным залом на 200 посадочных мест, спортивный зал с раздевалками, актовый зал на 200 мест с эстрадой. Все учебные помещения будут оснащены необходимыми наборами мебели и оборудованием для организации учебного процесса.

На прилегающей территории оборудуют физкультурно-спортивную зону, зону отдыха и хозяйственную. Для маломобильной группы населения предусмотрен пандус для подъема кресел-колясок.

«Надзор за строительством данного объекта ведет отдел №2 Главгосстройнадзора», – отметил Гарибян.

К проверкам будут привлекаться специалисты ГБУ «Мособлстройцнил», которые проведут комплекс лабораторно-инструментальных исследований качества и безопасности строительства. Планируемый срок окончания строительства – третий квартал 2020 года.