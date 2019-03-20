РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 мар. Начальник штаба Главного управления МВД России по Московской области Андрей Зеленов проведет прием граждан 22 марта в подмосковном Подольске, сообщается на сайте ведомства.

«В Подольске 22 марта в здании УМВД России по горокругу, расположенном по адресу: улица Революционный проспект, дом №84, в кабинете для приема граждан с 16:00 до 18:00 будет проходить прием граждан начальником штаба ГУ МВД России по Московской области полковником внутренней службы Андреем Зеленовым», – говорится в сообщении.

Получить подробную информацию и записаться на прием можно по телефону: 8(496)763-02-59.