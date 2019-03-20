РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 мар. В подмосковном Подольске в парке имени Виктора Талалихина 30 марта пройдет акция, посвященная «Часу земли», в ходе которой всем желающим раздадут цветочную рассаду, проведут танцевальный флешмоб, квест и выставят арт-инсталляции, сообщила «РИАМО в Подольске» специалист по работе с молодежью молодежного центра «Максимум» Светлана Подшибякина.

«В парке Талалихина 30 марта в субботу пройдет акция, посвященная «Часу Земли». Всех желающих ждем к 18:00. Мы будем раздавать информационные буклеты, рассказывающие об акции, возможно, кто-то вдохновится и присоединится к самой акции, в ходе которой нужно будет выключить свет на один час с 20:30 до 21:30. Также проведем танцевальный флешмоб и квест», – сказала Подшибякина.

Она добавила, что также будут показаны арт-инсталляции на экологическую тему. Для детей будет работать аквагрим. На память всем желающим раздадут цветочную рассаду.

Международная экологическая акция «Час Земли» объединяет 2 миллиарда людей в 188 странах мира. Организаторы крупнейшего международного события призывают отключить электричество всего на час, чтобы привлечь внимание к проблемам изменения климата, негативного воздействия производств на окружающую среду, а также экономии природных ресурсов.