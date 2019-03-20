РИАМО - 20 мар. В 2019 году планируется привести в порядок не менее 400 фасадов жилых многоквартирных домов, которые выходят на центральные улицы, площади, парки и прочие «места притяжения» городов и поселков Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

Работы по ремонту фасадов будут выполняться в рамках областной программы капитального ремонта МКД с привлечением дополнительных субсидий из областного бюджета. Они будут синхронизированы с мероприятиями губернаторской программы «Формирование комфортной городской среды», по которой в 2019 году запланировано благоустройство восьми парков и 50 общественных территорий Подмосковья.

«По каждому многоквартирному дому, в котором планируется ремонт фасада, разрабатывается архитектурная концепция. В ней учитываются архитектурные традиции населенного пункта, исторический вид здания, общие принципы благоустройства улицы или пешеходной зоны и другие факторы. Эти концепции обязательно должны согласовываться с жителями МКД», – сказал Пестов.

В ходе реализации программы капитального ремонта МКД в 2017-2018 годах в ряде муниципальных образований региона уже проводились работы по реставрации фасадов МКД. В частности, приведены в порядок фасады в исторической части Коломны, на Петровском бульваре в Лосино-Петровском, в Бронницах и других городах.