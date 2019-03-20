РИАМО - 20 мар. На индонезийском острове Бали застрелили двух участников ограбления пункта обмена валют, по предварительной информации, они являются гражданами России, сообщает Федеральное агентство новостей.

В ограблении обменника участвовала преступная группа из семи человек, вооруженная холодным и огнестрельным оружием.

«По данным издания (Bali Post – ред.), сотрудники полиции задержали одного подозреваемого, а также ликвидировали двух человек. По предварительным данным, к нападению причастны граждане России.

Преступная группа состояла из семи человек в возрасте от 32 до 60 лет. Издание отмечает, что среди нападавших была одна женщина», – говорится в сообщении.

При этом четверо грабителей скрылись на автомобиле. Преступники похитили около 63 тысяч долларов.

Посольство РФ в Индонезии пока не может подтвердить причастность россиян к инциденту. Ожидается официальная информация от индонезийской полиции.