РИАМО - 20 мар. Столичный парк «Зарядье» представлен в двух номинациях международной премии World Travel Awards – 2019, проголосовать за парк можно на сайте премии до 28 апреля, сообщается на сайте «Зарядья».

Международную премию World Travel Awards называют туристическим «Оскаром». Каждый год престижную статуэтку получают лучшие авиакомпании, отели, курорты, парки, туристические операторы и даже целые города.

«Парк «Зарядье» представлен сразу в двух номинациях: «Ведущий объект по развитию туризма в Европе – 2019» (Europe's Leading Tourism Development Project – 2019) и «Ведущая туристическая достопримечательность Европы – 2019» (Europe's Leading Adventure Tourist Attraction – 2019)», – говорится в сообщении.

Проголосовать за парк можно на сайте премии. Голосование завершится 28 апреля.

Премия World Travel Awards была учреждена в 1993 году и считается одной из самых престижных наград в области туризма. Премия ежегодно вручается победителям в разных номинациях после того, как тысячи туристов и специалистов индустрии проголосуют за одного из кандидатов.