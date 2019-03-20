РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 мар. Более 70 человек получили приглашения для трудоустройства в ходе ярмарки вакансий в центре занятости населения подмосковного Подольска в среду, сообщается на сайте администрации городского округа.

В Подольском центре занятости населения в среду прошла ярмарка вакансий для граждан с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеров и граждан предпенсионного возраста. Свои вакансии представили МУП «Подольский троллейбус», ПАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск», ООО «Центр надомного труда» и многие другие. Всего для горожан было представлено более 240 вакансий в сфере производства, транспорта, оказания услуг и образования.

«Наиболее востребованными вакансиями стали: водитель троллейбуса, кондуктор, электромонтер, рабочий производства, слесарь по сборке металлоконструкций, швея, подсобный рабочий. Всего ярмарку вакансий посетили более 350 человек, 73 – получили приглашения для трудоустройства к работодателям. Каждый посетитель мероприятия имел возможность пройти собеседование с работодателем, выяснить режим рабочего времени, основные должностные обязанности, уровень заработной платы», – говорится в сообщении.

Помимо этого, все желающие могли ознакомится с вакансиями Подольского и Климовского центров занятости населения, а также посетить семинар «Комплексный подход к содействию занятости старшего поколения – помощь в трудоустройстве, обучение, вовлечение в серебряное волонтерство».