РИАМО – 20 мар. Врачи передвижной мобильной поликлиники бесплатно провели прием на территории жилого комплекса в Солнечногорске, автомобиль мобильной поликлиники оснащен различным медицинским оборудованием, говорится в сообщении пресс-службы администрации Солнечногорского района.

«Жители «Велтон парка» смогли обследоваться у врача-гинеколога и врача общей практики, а также сдать анализ крови на холестерин и гемоглобин. Сотрудники мобильной поликлиники – квалифицированные врачи и медсестры Центральной районной больницы. Медицинский передвижной комплекс приобретен в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья на 2014-2020 годы», – говорится в сообщении.

Автомобиль мобильной поликлиники оснащен различным медицинским оборудованием: ЭКГ-аппаратом, портативным УЗИ-аппаратом, офтальмоскопом, отоскопом, индикатором внутриглазного давления, а также оборудованием для проведения лабораторных исследований.

«Передвижная поликлиника позволяет повысить доступность оказания медицинской помощи жителям поселений», – заключается в сообщении.