РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 мар. Сотрудники ГИБДД подмосковного Подольска 21 марта проведут профилактическое мероприятие «Детское кресло», в ходе которого проверят соблюдение правил перевозки детей, говорится в сообщении ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«Отдел ГИБДД УМВД России по Подольску 21 марта проведет рейд «Детское кресло», направленный на обеспечение безопасности перевозки детей в автотранспорте. Административный штраф за нарушение правил перевозки детей составляет 3 тысячи рублей», – говорится в сообщении.

На территории Московской области с начала года произошло 43 дорожно-транспортных происшествия с участием детей в возрасте до 16 лет. В 67 % случаях несовершеннолетние пострадали в качестве пассажиров (две трети от общего числа ДТП с детьми). Половина участников аварий – дети дошкольного возраста.

Родителям нужно помнить, что детей в возрасте до семи лет, независимо от места размещения в автомобиле, разрешено перевозить только в специальных детских автокреслах. На переднем сиденье автомобиля детей в возрасте до 12 лет разрешено перевозить только в детских креслах. С семилетнего возраста детей можно перевозить на заднем сиденье автомобиля, пристегнув их штатным ремнем безопасности. Важно следить за тем, чтобы ремень безопасности проходил через плечо и грудную клетку, ни в коем случае не по голове и шее.