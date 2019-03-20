РИАМО - 20 мар. В квартале 23 городского округа Ступино продолжается возведение новой школы на 600 учащихся, общеобразовательное учреждение с бассейном планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Общая площадь новой школы составит более 16 тысяч квадратных метров. Объект будет оборудован с учетом доступности для маломобильных групп населения.

«В настоящий момент на объекте ведутся внутренние отделочные и фасадные работы, монтаж инженерных сетей. Строительство ведется в соответствии с графиком», – сказал министр строительного комплекса региона Руслан Тагиев.

Согласно проекту, в четырехэтажном здании школы разместятся все необходимые помещения для организации учебного процесса и внеурочной деятельности, питания и медицинского сопровождения школьников.

Кроме того, на прилегающей территории будут выполнены работы по благоустройству и озеленению. Здесь появятся спортивное ядро с беговыми дорожками и площадками для игровых видов спорта, места для отдыха.