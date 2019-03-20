РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 20 мар. Юнармейцам в подмосковных Люберцах на мастер-классе показали основные приемы и стойки карате, сообщил «РИАМО в Люберцах» заместитель председателя по общим вопросам «РосМолСпорт Московской области» Александр Цимлянский.

Мастер-класс по киокусинкай карате «Уроки силы и чести» провели в среду в культурно-досуговом центре «Союз» поселка Малаховка. Организаторами являлись РосМолСпорт Московской области» при поддержке «Юнармии» Люберец и Красковского культурного центра. Тренировку провел член спортклуба «Медведь» Андрей Дьяченко.

«После разминки в начале занятия ребятам показали упражнения на основные группы мышц по программе, которую обычно дают для начинающих на тренировках по киокусинкай карате. Затем мастер карате показал им основные стойки и удары этого вида спорта, после чего присутствующим предложили отработать полученные навыки», – сказал Цимлянский.

Киокусинкай – стиль карате, основанный Масутацу Оямой в 1950-х годах. Киокусинкай считается одной из самых трудных и жестких разновидностей карате.