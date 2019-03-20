Толпы «перебежчиков» в подмосковных электричках – до сих пор не редкость, особенно на дальних направлениях. Безбилетники всех возрастов по-прежнему спрыгивают с платформ, перелезают через заборы на глазах изумленной публики, ищут лазейки в ограждениях полосы отвода железной дороги, рискуя не только штрафом, но и собственной жизнью. Ради чего жители Подмосковья бегают от контролеров, узнал корреспондент РИАМО.

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Сергей, 26 лет, менеджер по продажам, Электросталь (Горьковское направление):

«Считается, что быть зайцем стыдно. Но я принципиально не плачу за проезд. У меня высшее образование, а в своем городе могу получать 20-25 тысяч на заводе либо в «Пятерочке». Приходится ездить в Москву.

У меня шестидневка. Абонемент на электричку выходит почти в 5 тысяч рублей на месяц плюс метро. Для меня это деньги.

Считаю, если государство не обеспечивает молодежь достойной зарплатой в городах проживания, мы имеем право не обеспечивать его оплатой за проезд.

Бегать от контролеров мне не в тягость – зато у меня кардио-тренировка каждый день. К тому же, я не один такой.

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В Электростали на станции нет турникетов, так что прохожу без проблем. На Курской спрыгиваю с платформы и обхожу через пути. Крюк получается приличный, но экономия того стоит».

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Ольга, 35 лет, медсестра, Орехово-Зуево (Горьковское направление):

«Еще пару лет назад я смотрела на бегающих свысока. Но когда у мужа на работе пошли сокращения и урезали зарплату, тоже перестала брать билет.

Наш семейный бюджет похудел почти на десятку, а ее где-то надо достать. Чтобы не лишать детей кружков по музыке, рисованию и карате, я решила экономить на проезде и обедах.

Вместо капучино в кофейне ношу с собой термос и не покупаю абонемент.

Поначалу было безумно стыдно бегать от контролеров – чувствовала себя человеком второго сорта. Но потом привыкла.

К сожалению, пришлось отказаться и от любимых каблуков. Однажды во время побега я поскользнулась и упала. Растянула щиколотку, и поезд уехал без меня.

В дорогу надеваю обувь на плоской подошве, а красивые туфли ездят со мной в рюкзаке.

Для того, чтобы нелегально попасть на платформу, пришлось вернуться в детство. Я научилась лазить через ограждения и искать дырки в заборах. Главный минус – можно упасть в лужу и испачкать одежду. Поэтому в плохую погоду я беру самый дешевый билет до ближайшей станции и спокойно прохожу через турникет.

Надеюсь, что в будущем финансовое положение семьи наладится, и я снова смогу беззаботно дремать у окна».

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Александр, 45 лет, инженер, Апрелевка (Киевское направление):

«В Москву езжу ежедневно по работе, но за проезд плачу редко. У меня дочь студентка, так что каждая копейка на счету.

Чувства вины у меня нет. Это привычка из детства.

В советское время мы с сестрой часто бегали от контролеров, чтобы не платить за проезд. Ездили зайцем в трамвае, выскакивали из автобуса, вычисляли проверяющих в электричках. Весело было. Сейчас, конечно, возраст уже не тот – пивной живот иногда мешает».

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Вениамин, 23 года, системный администратор, Петелино (Белорусское направление):

"Год назад я взял айфон в кредит. Ежемесячная выплата как раз покрывает абонемент на проезд. Так что, у меня есть стимул бегать от контролеров.

Совесть не мучает. Я же никого не граблю, наркотики не продаю, сам зарабатываю на жизнь и ничего не прошу у родителей.

Когда засыпаю и не успеваю сбежать, предпочитаю мирно оплатить проезд. Конфликтовать или, тем более, драться с контролерами, как сейчас стало модно, не в моих правилах.

Главная задача во время перебежек от вагона к вагону – не разбить кредитный айфон.

В дороге часто смотрю видео или слушаю музыку. Этой зимой, когда бежал к другому вагону, поскользнулся и чуть не выронил телефон. У меня аж в глазах потемнело от страха.

Я научился проскакивать за пассажирами, которые идут через турникет. На самом деле, это несложно, ведь я невысокий, худой и быстрый. Нужно выбрать момент, когда контролер отвернулся или занят с другим пассажиром. Иногда, если еду со знакомыми, прошу разрешения проскочить следом».

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Станислав, 39 лет, фармацевт, Ногинск (Горьковское направление):

«Я работаю в Москве, и зарплата позволяет мне платить за проезд, но я не делаю это из принципа. Плата за проезд постоянно растет, а качество услуги увязло где-то в совковом прошлом.

Почему я должен платить за полтора часа в вагоне, где воняет бомжами и косяками ходят коробейники?

Принципиально не плачу, не покупаю ничего у торгашей и не подаю милостыню. Вот когда у нас на Горьковском направлении подвижной состав полностью приведут в порядок, сделают поездку комфортной для пассажира, тогда и буду оплачивать проезд. А пока не вижу в этом никакого смысла!

На конечной в Москве чаще всего беру дешевый билет на выход, а у себя в городе знаю несколько лазеек в ограждении. Правда, надо внимательно изучать забор. В прошлом году я вляпался в солидол, которым борцы с зайцами измазали ограждение. Пропали фирменные джинсы...»

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