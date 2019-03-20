РИАМО – 20 мар. В городском округе Солнечногорск спортивным флешмобом отметят юбилей со дня подписания указа президента о возрождении ГТО, так, 23 марта на Советской площади стартует праздник «Прыгни на 5», говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

«К участию приглашаются все желающие независимо от пола и возраста. Цель – преодолеть дистанцию в 50 метров в прыжках. Для этого участникам флешмоба нужно несколько раз выполнить простое упражнение комплекса ГТО – прыжок в длину с места», – отмечается в сообщении.

В общей сложности участники флешмоба преодолеют расстояние в 5 километров. Начало флешмоба в 12:00.