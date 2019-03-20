РИАМО (КОРОЛЕВ) – 20 мар. Юмористический конкурс «СМуууСИ 2019» в стиле stand-up party пройдет в подмосковном Королеве 3 апреля, заявки на участие принимаются до 30 марта, сообщается на странице совета молодых ученых и специалистов городского округа в Instagram.

«На конкурс могут быть представлены работы в области: разговорный жанр, юмористическая песня, эстрадная миниатюра. Каждый участник конкурса может принять участие в нескольких жанрах. Ждем всех желающих!» – говорится в сообщении.

К участию допускаются граждане в возрасте от 18 лет, подавшие предварительную заявку не позднее 30 марта 2019 года на электронную почту smus.korolev@mail.ru. В заявке следует указать ФИО, контакты и статус (зритель или выступающий).

Мероприятие состоится 3 апреля с 18:30 в Chizhov Cafe, расположенном по адресу: городской округ Королев, улица Горького, дом №79, корпус 5.



Положение и форма заявки размещены по ссылке.