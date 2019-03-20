РИАМО - 20 мар. На средства от платных парковок в столичном районе Южное Медведково установят десять детских и спортивных площадок, также отремонтируют тротуары, бордюры, организуют парковочные карманы, сообщается на сайте московского паркинга.

«Во дворах района Южное Медведково на средства от оплаты парковок будут проведены работы по благоустройству. На улицах Молодцова, Заповедная и Сухонская, а также в проездах Дежнева, Шокальского и Ясном установят семь игровых площадок и три спортивных комплекса с безопасным резиновым покрытием и современным оборудованием», – говорится в сообщении.

Помимо этого, отремонтируют тротуары, поменяют бордюры, поместят лавочки и ограждения, организуют парковочные карманы.

Все деньги от платных парковок отправляются в префектуры, распределяются между управами районов Москвы и тратятся на благоустройство придомовых территорий. Все работы проводятся с учетом пожеланий жителей, которые могут голосовать за понравившийся проект на портале «Активный гражданин» или обратиться к муниципальным депутатам района.