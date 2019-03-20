РИАМО - 20 мар. В подмосковном Щелкове полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении оружия и боеприпасов, по месту его жительства обнаружили три пистолета и 60 патронов, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

38-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении оружия, задержали в квартире одного из домов на улице Институтской в Щелкове.

«При проведении обыска по месту проживания злоумышленника полицейскими обнаружено и изъято три предмета, конструктивно схожих с пистолетами различной модификации, а также патроны в количестве 60 штук калибра 9 миллиметров», – говорится в сообщении.

Экспертиза установила, что один из изъятых предметов и патроны относятся к категории огнестрельного оружия и боеприпасов, пригодных для производства выстрелов.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Правонарушителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.