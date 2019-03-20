РИАМО - 20 мар. Мебельный торговый центр «Домолюбов» в подмосковном Раменском эвакуировали из-за группы людей, которые вели себя подозрительно, сообщил РИАМО представитель администрации торгового центра.

«У нас была эвакуация. У нас на территории находились шесть подозрительных молодых людей, они ходили по торговому центру, потом закрылись вместе в туалете. У нас это вызвало подозрение. После них мы эвакуировали людей и вызвали полицию, чтобы они проверили туалетную комнату», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на место приехало около 50 сотрудников МВД и кинологических служб. Подозрительных предметов обнаружено не было.