РИАМО - 20 мар. В преддверии весенних каникул «Мострансавто» совместно с общественной организацией «Территория безопасности» и анимационной студией «КиноАтис» подарят более 200 светоотражающих брелоков юным пассажирам Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы ГУП МО «Мострансавто».

Акция направлена на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и посвящена безопасности детей на дорогах в темное время суток. В среду акция прошла в Мытищах, 21 марта состоится в Химках и Люберцах. На некоторых маршрутах, проходящих рядом со школами и детсадами, школьники и пассажиры с детьми получат светоотражающие брелоки при покупке билетов.

«Цель нашей акции – еще раз привлечь внимание родителей и, конечно, детей к необходимости соблюдения правил дорожного движения. А фликеры <…> напомнят о необходимости применения светоотражателей в одежде. Это особенно важно с наступлением каникул, когда у школьников появляется больше свободного времени», – отметили генеральный директор «Мострансавто» Владислав Мурашов.

Фликеры (светоотражающие элементы) можно прикрепить на портфель или рюкзак, одежду, велосипед или самокат. Благодаря им пешеходы станут заметнее, особенно в условиях плохой видимости.

«Высокие требования мы предъявляем и к стандартам детских перевозок внутри предприятия. Не дожидаясь принятия в полной мере норм федерального законодательства в части требований к возрасту подвижного состава, задействованного в организованных перевозках групп детей, которые вступят в силу в 2020 году, мы уже сегодня предъявили дополнительные требования к возрасту автобусов, они должны быть не старше 10 лет», – уточнил Мурашов.

Он также дополнил, что автобусы предприятия оснащены желтыми проблесковыми маячками, тахографами, сиденьями с ремнями безопасности, спутниковыми навигационными системами.

Кроме того, «Мострансавто» в сотрудничестве с «КиноАтис» и «Территорией безопасности» объявляет конкурс детских рисунков. Школьники и дети младшего возраста в творческой форме могут повторить основные правила дорожного движения. Тема конкурса – правила безопасного поведения в автобусах «Мострансавто». Обыграть их необходимо изобразив автобус предприятия и героев мультфильма «Белка и Стрелка».

К участию в конкурсе приглашаются дети в возрасте до 14 лет. До 8 апреля включительно необходимо направить фото рисунка с указанием имени, фамилии, возраста автора и контактного телефона на почту: pressamta@mail.ru с пометкой «КонкурсМТА». Жюри определит трех победителей, которые получат призы от организаторов конкурса.