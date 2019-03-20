РИАМО - 20 мар. Первый участок Внуковского шоссе длиной около 2,5 километров будет готов осенью 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий Москвы.

«Сдаваемый первым этапом участок пройдет от Боровского шоссе возле западной окраины ЖК «Переделкино Ближнее» до второго этапа строящейся автодороги, которая тянется от транспортной развязки с железной дорогой Киевского направления (МЖД - ред.) и также соединяется с Боровским шоссе в районе станции метро «Рассказовка», – сказал руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

При прокладке трассы дорожники возведут путепровод через железную дорогу протяженностью 1 километр, выложат тротуар шириной 2,25 метра, построят два подземных пешеходных перехода, установят 10 светофоров, энергоэффективное уличное освещение и шумозащитные экраны.

После окончания строительства рабочие благоустроят прилегающую территорию. На ней будет высажено 524 дерева, более 6 тысяч кустарников, оборудовано более 20 тысяч квадратных метров газона.

По словам Жидкина, общая протяженность новой автомобильной дороги составит 8,5 километров. Планируемый срок ввода в эксплуатацию обоих участков – лето 2020 года.