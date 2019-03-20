РИАМО - 20 мар. В городском округе Молодежный приступили к капитальному ремонту кровли в доме №3 по просьбе жителей, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Сквозь трещины кровли проникают вода, холод и сырость.

«Поставлена серьезная задача – качественно отремонтировать кровлю в доме №3. Цена вопроса внушительная – 1,5 миллиона рублей. А о первостепенной важности проблемы говорят обращения жителей дома. Ремонт проводится в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», – сказал глава городского округа Молодежный Виктор Юткин.

Благодаря партнерству с министерством обороны РФ в Подмосковье проведены мероприятия по передаче имущества и земли закрытых городов в собственность региона. Это позволяет бюджетам всех уровней участвовать в ремонте МКД, благоустройстве дворов в ЗАТО.