РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 мар. Педагоги лицея №26 подмосковного Подольска в среду провели открытые уроки для своих коллег в рамках проекта «Наставничество 2.0», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Муниципальный проект «Наставничество 2.0» стартовал в Подольске в январе 2019 года. Цель проекта – заинтересовать молодых учителей-предметников в специальности и помочь им адаптироваться на рабочем месте. Проект рассчитан на три года, и в него входят три подпроекта: «Школа завучей», «Открытые двери» и «Урок от победителей профессиональных конкурсов».

«Педагоги Подольска – победители и финалисты конкурсов профессионального мастерства – 19 марта провели открытые уроки. Мероприятие прошло в школе №8. В среду (20 марта – ред.) в лицее №26 состоялось мероприятие в рамках подпроекта «Открытые двери» проекта «Наставничество 2.0». Все учителя-предметники лицея, в том числе и молодые специалисты, провели открытые уроки для своих коллег из других образовательных учреждений муниципалитета», – говорится в сообщении.

За последние три года в школы Подольска пришло более 100 молодых специалистов. К каждому специалисту школа «прикрепляет» опытного учителя. А проект «Наставничество» позволят привлечь к этому процессу и педагогов из других общеобразовательных учреждений.

В материале отмечается, что уроки от победителей профессиональных конкурсов на базе школы №8 Подольска провели победители муниципального и регионального этапов конкурса на поощрение лучших учителей Московской области в 2017 году. Это учитель математики школы №20 Подольска Оксана Харкевич и учитель русского языка и литературы лицея Климовска Алефтина Арлова.

Также перед аудиторией выступила победитель муниципального состязания на поощрение лучших учителей Московской области в 2018 году, учитель английского языка школы №32 Мария Коваленко. Открытый урок по физической культуре представила учитель гимназии имени Подольских курсантов Людмила Механошина, ставшая в прошлом году победителем муниципального конкурса «Лучший учитель физической культуры».