РИАМО – 20 мар. С 1 апреля Московский кредитный банк меняет категории повышенного начисления за покупки для участников программы «МКБ Бонус», во втором квартале будут действовать пять категорий на выбор, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

В категории входят кафе и рестораны, включая фастфуд, бары и доставку еды, путешествия (оплата авиа- и железнодорожных билетов дальнего следования, отелей, агентств путешествий и туроператоров), мебель и ремонт. Кроме этого, к накоплению доступны услуги такси и каршеринга, городской транспорт, велопрокат и оплата товаров и услуг на АЗС. Новые категории доступны к выбору с 18 марта.

«Держателям карт Московского кредитного банка доступна программчяа лояльности «МКБ бонус», которая позволяет зарабатывать на ежедневных покупках. Для получения баллов необходимо подтвердить участие в мобильном или интернет-банке «МКБ Онлайн». Раз в три месяца клиентам доступен выбор категорий, за покупки в которых будет начисляться 5 или 7% баллами (в зависимости от тарифа) от суммы покупки. За все остальные покупки банк начислит 1% баллами. Клиент может возмещать баллы по ставке «1 балл равен 1 рублю» за ранее совершенные покупки», – говорится в сообщении.

Кроме этого, в мобильном банке доступен сервис «Персональные предложения», в котором каждому клиенту предоставляется индивидуальный кэшбэк до 15% за покупки у определенных партнеров. Например, это может быть кэшбэк за заправку автомобиля на АЗС или покупку в аптеке.

ПАО «Московский кредитный банк» – универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центральным банком России.

В соответствии с данными рэнкинга «Интерфакс-100», по итогам 2018 года банк входит в топ-3 частных банков по объему активов, является крупнейшим частным торгуемым банком РФ. Банк входит в топ-8 крупнейших российских банков по объему привлеченных вкладов, по версии «Коммерсанта».

Банк в настоящий момент имеет рейтинги кредитоспособности уровня «Ba3» со «стабильным» прогнозом от Moody's; «BB-» со «стабильным» прогнозом от Fitch; «ВВ-» со «стабильным» прогнозом от S&P; «А (RU)» по национальной шкале со «стабильным» прогнозом от АКРА; «ruA-» со «стабильным» прогнозом от «Эксперта РА». Банк имеет успешный опыт работы на международных рынках капитала, дебютный выпуск еврооблигаций был размещен в 2006 году.

Банк был основан в 1992 году и приобретен Романом Авдеевым в 1994 году. На сегодняшний день 56,07% акций банка принадлежат концерну «Россиум», остальные 43,93% – миноритарным акционерам. Банк провел первичное публичное размещение своих акций в июне 2015 года на Московской бирже, а с июня 2016 года акции банка (торговый код CBOM) включены в состав индексов ММВБ и РТС. Free-float банка составляет 18%.

С более подробной информацией о банке можно ознакомиться на сайте http://mkb.ru/