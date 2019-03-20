РИАМО - 20 мар. Доходный дом с магазинами на улице Кузнецкий Мост, построенный в 1901 году по проекту московского архитектора Митрофана Арсеньева, стал объектом культурного наследия регионального значения, дом хорошо сохранил свой первоначальный облик, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

«Доходный дом с магазинами на улице Кузнецкий Мост, дом 3, строение 1, построенный по индивидуальному проекту известного московского архитектора М. Арсеньева, признан объектом культурного наследия регионального значения. Здание возвели в 1901 году в стилистике эклектики начала XX века», – отметил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Он добавил, что доходный дом с торговыми помещениями хорошо сохранил первоначальный облик и обладает несомненной архитектурно-художественной ценностью и градоформирующей значимостью.

Емельянов пояснил, что проект доходного дома в три-четыре этажа был реализован не в полной мере. В 1901 году возвели лишь левую западную часть здания, тогда дом принадлежал почетному гражданину Александру Арбатскому, а в 1902 году он продал свое владение вдове генерал-майора Марии Сокол.

«В 1920 годах в здании размещался «Дом коммуны фабрики №16 «Москвшвея», а в настоящее время помещение используют для административно-торговых функций. В связи с тем, что проект архитектора был реализован частично, главный фасад имеет несимметричную композицию, который украшен горельефными изображениями в виде стилизованных герм с ионическими капителями и четырьмя масками Гермеса», – перечисляется в сообщении.

Теперь дом находится под охраной: его запрещено сносить, любые ремонтные и реставрационные работы можно проводить только по согласованию с Мосгорнаследием и под контролем специалистов ведомства.