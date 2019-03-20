РИАМО (КОРОЛЕВ) – 20 мар. Четыре команды по хоккею с мячом из Королева заняли первые и третьи места на первенстве Московской области среди детско-юношеских команд, сообщается на странице в Instagram спортивной школы олимпийского резерва «Королев».

В клубном зачете спортивная школа олимпийского резерва «Королев» заняла 1 место.

«Подведены итоги первенства Московской области по хоккею с мячом среди детско-юношеских команд сезона 2018-2019. Команды спортивной школы олимпийского резерва «Королев», хоккейный клуб «Вымпел», заняли следующие места: мальчики 2007-2008 годов рождения (Детская лига) – 1 место, юноши 2006-2007 годов рождения – 3 место, 2004-2005 годов рождения – 1 место, 2002-2003 годов рождения – 3 место», – говорится в сообщении.

Тренерами команд выступили Березина, Ерошина и Кукушкина.