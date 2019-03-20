РИАМО - 20 мар. В центре Москвы полицейские задержали четверых подозреваемых в причинении средней тяжести вреда здоровью, ранее 21-летний приезжий заявил, что на Никольской улице на него напали неизвестные и избили его, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

В полицию поступило заявление от 21-летнего приезжего молодого человека. Он сообщил, что на Никольской улице у него возник конфликт с неизвестными, которые нанесли ему телесные повреждения, после чего его госпитализировали в больницу.

«В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции на месте происшествия задержали подозреваемых – двоих 18-летних и двоих 19-летних молодых людей», – говорится в сообщении.

Отделением дознания ОП «Китай-город» УВД по ЦАО возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».