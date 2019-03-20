РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 мар. В подмосковном Подольске горнолыжный комплекс «Красная горка» в среду закрыл сезон катания, сообщается в группе «Горнолыжный комплекс Красная горка» в соцсети «ВКонтакте».

«С сожалением сообщаем, что мы закрываем зимний сезон, и с сегодняшнего дня (20 марта – ред.) все склоны для катания закрыты. Это была достаточно снежная зима, полная скорости, эмоций и приятных впечатлений. Мы были безумно рады видеть вас на нашей горке! С каждым годом мы развиваемся, становимся лучше для вас и благодаря вам. Спасибо за сезон. До новых встреч!» – говорится в сообщении.

Зимой в «Красной Горке» работали три склона с подъемниками для занятий горнолыжным спортом и сноубордом, учебный склон и трасса для тюбинга, также оснащенные подъемником.