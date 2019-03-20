РИАМО - 20 мар. Полицейские задержали 29-летнего москвича, подозреваемого в контрабанде наркотических средств и психотропных веществ, в тайнике в новой Москве оперативники обнаружили более 6 килограммов МДМА (экстази) и амфетамина, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

Подозреваемого задержали в гаражном помещении, расположенном в поселении Мосрентген.

«При осмотре гаража и личного автомобиля с оборудованными тайниками обнаружены пакеты с неизвестным веществом и таблетками. Согласно исследованию, изъятое является наркотическим средством МДМА и психотропным веществом амфетамином общей массой более 6 килограммов», – заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, задержанный приобретал наркотики в Королевстве Нидерландов и перевозил их через страны Евросоюза на территорию Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы. Затем он сбывал крупные партии неустановленным лицам.

В отношении мужчины завели уголовное дело и поместили его под стражу.