РИАМО - 20 мар. В мае этого года в столице откроется первый в мире аутлет финской сети магазинов продажи одежды и товаров для дома «Стокманн», сообщает в среду «Интерфакс».

Аутлет займет площадь в 625 квадратных метров и будет располагаться в дисконт-центре «Орджоникидзе 11».

«Рынок аутлетов в России имеет большой потенциал и в связи с этим мы уверены, что наш магазин, работающий в новом формате, обязательно «приживется», – заявила директор по маркетингу «Стокманн» Яна Машина.

Интернет-магазин «Стокманн» появился в России в октябре прошлого года. В начале текущего года сеть открыла в столице два новых магазина – в торговой галерее «Модный Сезон» и «Европейском». Всего в России на данный момент работает 10 магазинов сети в пяти городах.