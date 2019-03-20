РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 20 мар. В подмосковных Люберцах депутатов фракции «Единая Россия» призвали в обязательном порядке вести личные страницы в системе «Избиратель – депутат», говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии.

Заседание депутатского объединения Всероссийской политической партии «Единая Россия» в совете депутатов городского округа Люберцы прошло в среду. В нем принял участие депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско. Главным вопросом стала работа с информационной системой «Избиратель – депутат». Каждому члену фракции была представлена инструкция по работе с информационной платформой.

«Личную страницу на сайте «Избиратель – депутат» необходимо вести каждому и в постоянном режиме. Есть депутаты, которые активно используют программу, но есть и те, кто только включаются в эту работу. Нужно это сделать как можно более оперативно. На региональном уровне не все следят за вашими аккаунтами в социальных сетях», – сказал Дениско.

По его словам, деятельность депутатов отражается именно в этой платформе. Она является своего рода отчетным документом о затронутых сферах депутатской работы. Избиратель всегда может посмотреть, что его депутат сделал, а что нет.

Дениско обратил особое внимание на активизирование работы в этом направлении. Он отметил, что от внесенной информации в систему зависит как личная оценка отдельно взятого депутата-единоросса, так и партии в целом.

Депутат Мособлдумы также рассказал о наличии перечня объектов по всем направлениям, которые будут находиться в работе в 2019 году: дороги, комфортная среда, капитальный ремонт, образование.

«Мы сформируем этот адресный список по округам и предоставим фракции для составления дорожной карты объектов. Это позволит тщательно спланировать мероприятия по взаимодействию с застройщиками, управляющими компаниями округа, учреждениями образования, культуры, медицины», – заключил Дениско.