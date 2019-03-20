РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 мар. Жителей двух аварийных домов в поселке Быково подмосковного Подольска могут расселить из аварийного жилья после нахождения инвестора-застройщика, сообщила на встрече с жителями сотрудник комитета по строительству и архитектуре администрации горокруга Ирина Ершова.

В микрорайоне Стрелковский 19 марта прошла встреча представителей администрации горокруга и жителей. В ней приняли участие начальник территориального отдела «Стрелковский» администрации городского округа Елена Долгих, заместители главы администрации Подольска Сергей Иванов, Алексей Кук и Анатолий Гребенюк, представители всех служб администрации. Ершова ответила на вопрос о сроках расселения ветхого и аварийного фонда.

«В конце 2018 года в поселке Быково дом №2/5 на улице Школьная признали аварийным, и при внесении изменений в муниципальную программу «Жилище» он вошел в программу расселения. В марте 2019 года рассматривался вопрос о признании аварийным также дома №4 на улице Школьная. В течение II квартала этот дом также включат в программу «Муниципальное жилище», и администрация будет одним лотом рассматривать возможность переселения всех граждан из этих двух аварийных домов. Всего в них проживают 66 семей», – сказала Ершова.

По ее словам, согласно программе переселения, существуют два варианта – муниципалитет приобретает квартиры для переселенцев в уже имеющихся домах или выделяет их в новостройках. Если власти выберут вариант строительства, то оно возможно только при привлечении нового инвестора-застройщика и нахождении свободной площадки. По закону расселение граждан из аварийного фонда возможно в границах горокруга, поэтому нет гарантии, что новое жилье будет на территории микрорайона.

«На сегодняшний момент полной информации о проживающих и владельцах квартир в этих домах, к сожалению, нет. Потому что в конце 2018 года Подольским городским судом было издано достаточно много правовых актов о признании прав за гражданами на квартиры в этом доме, хотя многих уже переселили на улицу Академическая. Поэтому мы сейчас восстанавливаем информацию, за кем какие права сохранились», – уточнила Ершова.