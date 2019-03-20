РИАМО - 20 мар. По предписаниям Госадмтехнадзора в Подмосковье за неделю устранили наледь на 412 объектах, также налажена очистка от наледи 55 пешеходных маршрутов, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«За неделю по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора Московской области устранена наледь на 412 объектах. В том числе налажена очистка от наледи 55 пешеходных маршрутов, 164 дворов. Очищены от наледи парковки и пандусы в 44 дворах, где проживают граждане с ограниченными возможностями», – отметил начальник Госадмтехнадзора Московской области Сергей Бизяев.

В том числе производится уборка на 118 объектах автомобильного и железнодорожного транспорта – на остановках, лестничных сходах, пассажирских платформах, пешеходных мостах и переходах.

Особый контроль уделяется очистке от снега и наледи детских игровых площадок.

Наибольшее количество нарушений устранено в Подольске, Красногорске, Балашихе, Ступине и Люберцах.