РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 мар. В подмосковном Подольске назвали победителей в соревнованиях по настольному теннису в рамках Универсиады среди студентов, сообщается на странице председателя комитета по физической культуре и спорту Сергея Сабинина в соцсети «ВКонтакте».

В среду в спортивном зале Дворца культуры «Октябрь» Подольска состоялись соревнования по настольному теннису в рамках Универсиады студентов среднего профессионального и высшего образования. Побороться за звание лучшей команды в своей категории собрались студенты 11 команд 6 учебных учреждений городского округа.

«По итогам соревнований определились следующие победители: среди мужских команд первое место завоевала команда Подольского колледжа имени Никулина, второе место у команды университета «Синергия», третье – у колледжа «Московия». Среди девушек победила команда Московского областного колледжа информации и технологий, второе место у Подольского колледжа имени Никулина, а третье место получила команда университета «Синергия», – сказал Сабинин.

Всего в спортивной Универсиаде среди студентов под девизом «Спорт как средство борьбы с наркотиками» принимают участие более 500 человек. Победителя определят в мае. Участникам предстоит пройти 10 этапов Универсиады. На сегодняшний день завершены соревнования по лыжным гонкам, плаванию, шашкам и шахматам, а также настольному теннису. Впереди соревнования по волейболу, мини-футболу, стритболу, полиатлону и стрельбе.

Следующие соревнования будут проходить 27 марта в учреждении «Спорт-Сервис». Ребятам предстоит показать свои умения в волейболе. Начало в 11:00.