РИАМО (БАЛАШИХА) – 20 мар. Специалисты финансового рынка провели уроки финансовой грамотности Банка России для учащихся 9-11 классов школы №15 микрорайона Заря подмосковной Балашихи, сообщается на официальном сайте школы.

«На последней учебной неделе 3 четверти учащиеся 9-11 классов приняли участие в проекте «Онлайн-уроки финансовой грамотности Банка России для школьников. Профессионалы финансового рынка помогли учащимся получить из первых уст необходимые для жизни знания о финансах, а также научили осознанно принимать грамотные финансовые решения», – говорится в сообщении.

Как добавляется в материале, специалисты рассказали школьникам о личном финансовом планировании, инвестировании, страховании, преимуществах использования банковских карт, правилах безопасности на финансовом рынке и о многом другом.

По окончании мероприятия всем участникам вручили сертификаты.