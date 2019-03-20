РИАМО - 20 мар. В Подмосковье сформировано более 630 бригад энергетиков общей численностью 3750 специалистов и 3,2 тысячи единиц спецтехники для ликвидации возможных подтоплений в ходе весеннего половодья, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

Для обеспечения устойчивой работы энергообъектов в период весеннего половодья в крупнейших энергокомпаниях, работающих на территории Подмосковья – ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «МОЭСК» и АО «Мособлэнерго» созданы паводковые комиссии.

«Угрозы подтопления объектов энергетической инфраструктуры на территории региона минимальны, дополнительные меры принимаются в основном в профилактических целях», – отметил Пестов.

С персоналом энергокомпаний проводятся инструктажи, тренировки и учения по обеспечению бесперебойной работы объектов распределительного электросетевого комплекса в условиях весеннего половодья.

Проверена и подготовлена к эксплуатации спецтехника, которая может быть задействована для предотвращения и ликвидации паводковых угроз – болотоходы, вездеходы, гусеничные тягачи, насосы и помпы для откачки талых и грунтовых вод, передвижные дизельные электростанции, автотранспорт и средства связи.